Росприроднадзор выявил 165 нарушений в ходе проверки недропользователей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор в ходе проверки компаний - недропользователей зафиксировал 165 экологических нарушений. Компании должны выплатить 242,2 млн рублей за ущерб экологии и 25,3 млн рублей в качестве штрафов, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

"Недропользователи выплатят 242,2 млн рублей за ущерб экологии. Большая проверка выявила 165 нарушений. Штрафы составили 25,3 млн рублей", - написала она.

Кроме того, пять предприятий лишились своих лицензий, добавила Радионова.