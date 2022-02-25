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Росприроднадзор выявил 165 нарушений в ходе проверки недропользователей

Ущерб экологии превысил 242 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор в ходе проверки компаний - недропользователей зафиксировал 165 экологических нарушений. Компании должны выплатить 242,2 млн рублей за ущерб экологии и 25,3 млн рублей в качестве штрафов, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

"Недропользователи выплатят 242,2 млн рублей за ущерб экологии. Большая проверка выявила 165 нарушений. Штрафы составили 25,3 млн рублей", - написала она.

Кроме того, пять предприятий лишились своих лицензий, добавила Радионова.

Теги
РоссияРадионова, Светлана Геннадьевна
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