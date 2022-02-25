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Страницу правительства Севастополя в Instagram заблокировали

Продолжает работать запасной аккаунт региональной власти

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Официальную страницу правительства Севастополя в социальной сети Instagram заблокировали в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

"Информируем о том, что Instagram снова заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Это не удивительно - со вчерашнего дня идут массированные DDoS-атаки на информационную структуру Севастополя, а теперь - блокировка страницы в Instagram", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжают работать запасной аккаунт в этой сети, страница во "ВКонтакте" и Telegram-канал.

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