Генпрокуратура РФ принимает меры по пресечению фейков о военной операции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России принимает меры по пресечению фейков о проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве предупредили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.

В случае размещения в интернете фейков, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности Генеральная прокуратура направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации.