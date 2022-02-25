Академик РАН заявил, что проезд бронетехники в ЧАЭС не мог повлиять на радиационный фон

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Проезд российской бронетехники по площадке ЧАЭС не мог повлиять на уровень радиационного фона на станции. Об этом заявил ТАСС директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН академик Леонид Большов.

"Могу точно сказать, что проезд по площадке ЧАЭС бронетехники никак не повлиял, да и не мог повлиять на уровень радиационного фона на станции. В качестве подтверждения этому у нас есть данные соответствующих измерений", - сказал он.

По его мнению, взятие ЧАЭС под охрану ВС РФ гарантирует неиспользование хранящихся там ядерных материалов для создания "грязной бомбы".