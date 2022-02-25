Липецкие власти помогут эвакуированным в регион жителям Донбасса получить матпомощь

ЛИПЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области помогут эвакуированным в регион жителям Донецкой и Луганской народных республик получить положенную им материальную помощь в случае, если они не успели оформить выплаты при пересечении границы РФ. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Мы направили списки всех нуждающихся в поддержке жителей Донбасса в профильное министерство Ростовской области, именно этому региону поручено перечислить выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, прибывшего из ДНР и ЛНР", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что работа по оформлению документов была проведена "оперативно и качественно". "Люди могут быть спокойны и уверены в том, что все выплаты они получат своевременно", - заметил Артамонов. По его словам, всего в реестры включены 524 человека.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что 22 февраля - в день прибытия жителей Донбасса в регион - в пунктах временного размещения семьям начали оформлять счета для зачисления матпомощи. "Наша задача - никого не упустить, и важно, чтобы выплаты получили все, кто разместился на территории Липецкой области и не успел оформить меру поддержки при пересечении границы с Россией", - заметил Артамонов.