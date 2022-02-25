В Петербурге представили цветные фотографии Арктики начала ХХ века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Северный морской музей впервые представил зрителям уникальные цветные фотографии, сделанные в начале ХХ века полярниками Георгием Седовым, Николаем Пинегиным и Владимиром Визе во время экспедиции к Северному полюсу. Презентация прошла в пятницу в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Эти стеклянные пластины с цветными фотографиями лежали в фонде более 80 лет, поскольку не было возможности их экспонировать без ущерба для самих диапозитивов. Благодаря современным технологиям мы смогли их наконец-то отсканировать и представить людям. <…> Здесь мы видим русскую Арктику начала ХХ века в цвете на 80 экспедиционных снимках", - сказал во время презентации директор Севмормузея Евгений Тенетов.

Представленные цветные фотопластинки, выполненные методом автохромного процесса, были отсняты во время экспедиции российских полярников к Северному полюсу 1912-1914 годов. Все снимки были сделаны Николаем Пинегиным, Георгием Седовым и Владимиром Визе во время этого похода. Основным оператором в экспедиции выступал Пинегин, по его же имени названа вся коллекция диапозитивов.

На фотографиях исследователи запечатлели не только арктические пейзажи, но и сцены из жизни участников экспедиции и местных жителей на Новой Земле. Среди прочего также присутствуют цветные снимки самого организатора похода, Георгия Седова, который погиб на пути к Северному полюсу.

Как пояснил ТАСС директор Севмормузея, в этом году планируется выпустить большой альбом с историческими цветными фотографиями, стилизованный под формат оригинальных диапозитивов. Приурочить выход альбома тиражом около 2 тыс. экземпляров рассчитывают к 110-летию со дня старта экспедиции, которая началась в августе 1912 года.