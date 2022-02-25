В Брянской области детям разрешили посещать зрелищные мероприятия и объекты досуга

ТАСС, 25 февраля. Власти Брянской области смягчили некоторые ограничения в связи со снижением числа заболеваний коронавирусом, в том числе сняли запрет на посещение несовершеннолетними культурных и зрелищных мероприятий, а также мест развлечения и досуга. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Снимается запрет на посещение гражданами возрастом до 18 лет (в качестве зрителей) организаций и объектов, предназначенных для развлечения и досуга; спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных и иных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с уменьшением числа случаев заболеваний коронавирусом. Также власти региона разрешили детям посещать организации дополнительного образования, возобновили работу детских игровых комнат, развлекательных центров, организацию и проведение спортивных мероприятий, предусмотренных планом.

Кроме того, число участников, допускаемых до массовых мероприятий, увеличили с 30 до 100 человек. "Одновременное нахождение предельного количества посетителей в предприятиях общественного питания при проведении банкетов, торжественных и иных мероприятий допускается исходя из расчета один человек на 4 кв. м, но не более 70 человек", - добавили в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за неделю число ежесуточных заражений коронавирусом уменьшилось с 1,6 тыс. до 1,2 тыс. случаев. Общее число инфицированных составляет 139 тыс., количество выздоровлений - 115 тыс. За сутки госпитализировали 98 пациентов, коллективный иммунитет сформирован на 60,2%.