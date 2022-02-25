В Забайкалье отменили проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое с 26 февраля отменяет систему проверки QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

"С 26 февраля отменены ограничения в части предъявления посетителями и обеспечения наличия у сотрудников документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это касается открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, музеев, зоопарков, гостиниц, кинотеатров, театров, саун, бань, торговых центров", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Александра Бардалеева.

Решение об отмене системы QR-кодов, которая действовала с 10 января, власти края приняли из-за высокого уровня коллективного иммунитета - он в Забайкалье достиг 71%, а также из-за относительно легкого течения болезни.

Остальные ограничения продолжат действовать до 1 марта, к ним относятся масочный режим, соблюдение социальной дистанции, согласование с надзорными ведомствами банкетов и корпоративов.

В Забайкальском крае с середины января отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 1 730 случаев заражения, за все время - 140 419 случаев. Выписали 114 360 человек, 2 473 пациента умерли. Минздрав края перевел все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности.

Привились от коронавируса более 613 тыс. жителей региона, в том числе более 177 тыс. человек прошли ревакцинацию.