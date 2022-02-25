Курорты Краснодарского края за зиму посетили более 1,6 млн туристов

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Туристический поток на курорты Краснодарского края по итогам зимнего периода 2021-2022 годов превысил 1,6 млн гостей. Об этом сообщил в Telegram-канале в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"За три зимних месяца на курортах Краснодарского края побывали свыше 1,6 млн гостей. Уже не первый год нашим гостям мы предлагаем новые форматы отдыха: к примеру, "зимние пляжи" по всему Черноморскому побережью, экскурсионные маршруты. Увеличился спрос и на оздоровительный туризм. Здравницы края запустили программы реабилитации после ковида", - заявил глава региона.

Он отметил, что самыми популярными местами отдыха стали горные курорты Сочи, оборудованные современными трассами и принимающие гостей по мировым стандартам отелей "все включено". "Мы видим, что санаторно-курортный комплекс региона научился работать в новых условиях, обусловленных пандемией, и все больше привлекает туристов со всей страны", - резюмировал Кондратьев.

В 2021 году сообщалось, что поток туристов на курорты Краснодарского края в условиях пандемии в зимний сезон 2020-2021 годов превысил 2 млн отдыхающих, что на 7% больше, чем годом ранее.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Турпоток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.