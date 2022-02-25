{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыл в Орел

В регион приехали 350 человек

ТАСС, 25 февраля. Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Орловскую область, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

Ранее в Орловскую область самостоятельно прибыли 17 жителей ДНР и ЛНР, некоторые из них остановились в пунктах временного размещения.

"Сегодня 350 человек прибывает к нам в область. Ряд людей уже приехали в регион и разместились, шесть ПВР областного значения и восемь муниципальных сформированы на более чем 600 человек. Мы готовы к приему", - сказал Клычков.

Как отметил губернатор региона, эвакуированные жители по пути в Орловскую область прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. В выходные в пункты временного размещения для помощи эвакуированными приедут сотрудники банка, соцслужб и центров занятости.

Теги
РоссияОрловская областьВоенная операция на Украине
В Кабардино-Балкарию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
Посетить уникальный музей на колесах местные жители и гости республики могут с 25 по 27 февраля
Читать полностью