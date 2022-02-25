Первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыл в Орел

ТАСС, 25 февраля. Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Орловскую область, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

Ранее в Орловскую область самостоятельно прибыли 17 жителей ДНР и ЛНР, некоторые из них остановились в пунктах временного размещения.

"Сегодня 350 человек прибывает к нам в область. Ряд людей уже приехали в регион и разместились, шесть ПВР областного значения и восемь муниципальных сформированы на более чем 600 человек. Мы готовы к приему", - сказал Клычков.

Как отметил губернатор региона, эвакуированные жители по пути в Орловскую область прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. В выходные в пункты временного размещения для помощи эвакуированными приедут сотрудники банка, соцслужб и центров занятости.