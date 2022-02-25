В Курской области фуд-корты и детские игровые комнаты возобновят работу с 28 февраля

КУРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области на фоне улучшения ситуации с коронавирусом приняли решение возобновить с 28 февраля работу фуд-кортов, боулинг-клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров при условии их заполняемости на 50%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона по итогам заседания оперативного штаба области.

"С 28 февраля в регионе возобновляется функционирование детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, боулинга, спорт-баров. Начнут работу караоке, зоны питания (фуд-корты) в торговых центрах, снова будут проводить концерты, викторины и иные подобные мероприятия в предприятиях общественного питания. Также снимается ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время", - говорится в сообщении.

Организации смогут приступить к работе с 28 февраля при условии заполняемости на 50% от общего числа мест. Кроме того, власти региона разрешили возобновить тренировочный процесс детей с 14 лет, посещение фитнес-центров и бассейнов с 1 марта. В ссузах и вузах рекомендовано вернуться к очному обучению.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировано свыше 102 тыс. случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки ковид выявили у 603 человек. Вакцинировано свыше 708 тысяч жителей области, что составляет 98% от плана.