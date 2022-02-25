Московский омбудсмен призвала не вовлекать детей в незаконные митинги и акции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала горожан не вовлекать детей в незаконные акции и митинги.

"Я сейчас не про политику, я сейчас про детей, которых опять пытаются использовать в политических целях. Желающие выйти сегодня на улицы не оставляют мне шанса! Напоминаю о том, что детей втягивать в митинги и незаконные акции - наказуемо", - сказала Ярославская ТАСС.

Она добавила, что хочет в первую очередь обратиться к родителям.

"Поговорите со своими детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и смогут понять суть и подоплеку тех или иных действий. И это будет их осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы. Как уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия", - сказала Ярославская.

Она добавила, что каждому ребенку она будет помогать в полной мере.