В Подмосковье отменят блокировку соцкарт жителей старше 60 лет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области старше 60 лет или имеющие хронические заболевания с 28 февраля смогут вновь пользоваться социальными картами для проезда на общественном транспорте. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства в пятницу.

Согласно документу, пункт в предыдущей версии постановления, предусматривающий приостановление возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами в возрасте старше 60 лет и гражданами, имеющими заболевания, для проезда на общественном транспорте, утрачивает силу. Блокировка карт проводилась в случае, если жители еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шесть месяцев.

Кроме того, документом предусматривается увеличение количества зрителей, которые могут посещать спортивные и культурные мероприятия без QR-кода до 100 человек в помещении и до 1 тыс. на открытом воздухе.

Постановление начнет действовать с 28 февраля.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 934 219 случая заражения, в том числе 1 846 за последние сутки, выздоровели 813 840 человека, умерли 14 132. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 983 224 человека, коллективный иммунитет составляет 61,3%.