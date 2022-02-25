Правозащитника Пономарева оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правозащитника Льва Пономарева, внесенного в реестр иностранных агентов, оштрафовали на 30 тыс. рублей за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы.

"Пономареву назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее в отношении Пономарева составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга".

О своем задержании в связи с призывами к акции протеста накануне сообщил сам Пономарев. Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы прошла несогласованная акция против специальной военной операции российских военных на Украине. По данным ГУ МВД России по Москве, за нарушение общественного порядка 600 человек доставили в территориальные отделы полиции.

Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях.