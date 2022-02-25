Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии угрозы из-за радиации у ЧАЭС

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень радиации на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) низкий и угроза для населения отсутствует. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Касательно поступивших сообщений о более высоких замерах радиации на Чернобыльской АЭС регулирующий орган Украины заявил, что они могли быть вызваны тем, что тяжелые военные машины ворошили почву, все еще загрязненную после аварии 1986 года. МАГАТЭ считает, что показания, переданные регулирующим органом, - до 9,46 микрозиверта в час - являются низкими и остаются в пределах рабочего диапазона, измеряемого в Зоне отчуждения с момента ее создания, поэтому не представляют опасности для общественности", - сказано в заявлении Гросси, которое распространила пресс-служба МАГАТЭ.

Ранее директор Института атомной энергетики РАН академик Леонид Большов рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что проезд по площадке ЧАЭС бронетехники не мог повлиять на уровень радиационного фона на станции.

В четверг Украина уведомила МАГАТЭ, что "неизвестные вооруженные силы" взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, станция не получила повреждений.