Фитнес-центры и ТЦ в Костромской области со 2 марта разрешили посещать без QR-кодов

КОСТРОМА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Костромской области со 2 марта разрешили посещать торговые центры, парикмахерские, фитнес-центры и бани без сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Со 2 марта не потребуется предъявление кодов безопасности при посещении торговых и фитнес-центров, парикмахерских, бань, клубов численностью до 200 мест с соблюдением мер санитарной безопасности. А также заведений общепита в будние дни с 6:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Сертификат о вакцинации, перенесенном коронавирусе или наличии антител к вирусу все еще необходимо предъявлять при заселении в гостиницы, посещении театров, филармонии, концертных залов. Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей будет действовать до 1 апреля. Также на месяц продлили ограничение на проведение в регионе публичных мероприятий.

Со 2 марта в регионе отменяется режим самоизоляции для жителей старше 60 лет. Занятия в учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах возобновляются в очном режиме.

"За последние 10 дней мы видим стабилизацию. Коэффициент распространения у нас впервые за этот год меньше единицы - 0,98. Это свидетельствует о стабилизации ситуации и переходу к снижению заболеваемости. Ограничительные меры дали положительную динамику", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 75 601 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 54 978 человек, умерли 1 217. За сутки выявлены 998 случаев коронавируса. Коллективный иммунитет составляет 64,7%.