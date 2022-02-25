Более 500 детей из Донбасса начали посещать школы в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 500 эвакуированных школьников из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приступили к посещению школ в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора российского региона Василия Голубева.

"По данным регионального минобра, 525 детей, прибывших из ДНР и ЛНР, уже начали учебу в донских школах. Со следующей недели за парты сядут все 1823 ребенка, которые сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дети, которые ранее занимались в спортивных секциях, смогут продолжить посещать такие занятия в Ростовской области.

По данным региональных властей, в ПВР на территории Ростовской области на данный момент находятся 6258 жителей Донбасса, в том числе 3179 детей.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.