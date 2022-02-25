В Ингушетии запускают экологическую декаду общереспубликанских субботников

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Серия общереспубликанских субботников будет запущена в Ингушетии с конца февраля. Экологическая декада организована комитетом по делам молодежи и министерством природных ресурсов и экологии региона, и будет включать в себя 10 субботников, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

"Министерство природных ресурсов и экологии совместно с комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия объявляет о старте декады субботников. 26 февраля 2021 года будет проведен первый из 10 запланированных субботников на территории нашего региона. Уборка ознаменует начало экологической декады субботников, суть которой заключается в поиске особо загрязненных точек региона для серии субботников до полного очищения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, главной целью субботника является вовлечение и увлечение жителей региона в дело защиты природы и эковолонтерства, а также популяризации понятия "доброволец".

"Каждый неравнодушный житель может внести свой реальный вклад в экологическое оздоровление региона. Организаторами будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки, также трансфер, горячее питание, и конечно сертификаты", - добавили в пресс-службе.

Ингушетия с 2016 года является лидером Всероссийской акции "Вода России" по количеству вышедших на субботники и уборку берегов людей и протяженности очищенной береговой полосы.