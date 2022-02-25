Полиция задерживает участников несогласованной акции в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задерживают участников несанкционированной акции, который прошел у Гостиного Двора в центре города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшихся предупредили через громкоговоритель о том, что в городе, в соответствии с постановлением Смольного о противодействии распространению коронавируса, запрещено проведение любых публичных мероприятий и рекомендовали незамедлительно покинуть место сбора. Около десятка человек, которые проигнорировали требование прекратить мероприятие, задержаны, передает корреспондент.

Прохожие свободно идут по Невскому проспекту. Транспорт также движется беспрепятственно. Вдоль проезжей части проспекта у Гостиного двора со стороны входа в метрополитен выставлены ограждения.

Как передают корреспонденты ТАСС, подобные акции проходили в Нижнем Новгороде, Перми, Казани. На улицы вышли, по подсчетам корреспондентов, до нескольких десятков человек многие просто проходили мимо.