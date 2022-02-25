{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задерживает участников несогласованной акции в центре Петербурга

Около десятка человек, которые проигнорировали требование прекратить мероприятие, задержаны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задерживают участников несанкционированной акции, который прошел у Гостиного Двора в центре города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшихся предупредили через громкоговоритель о том, что в городе, в соответствии с постановлением Смольного о противодействии распространению коронавируса, запрещено проведение любых публичных мероприятий и рекомендовали незамедлительно покинуть место сбора. Около десятка человек, которые проигнорировали требование прекратить мероприятие, задержаны, передает корреспондент.

Прохожие свободно идут по Невскому проспекту. Транспорт также движется беспрепятственно. Вдоль проезжей части проспекта у Гостиного двора со стороны входа в метрополитен выставлены ограждения.

Как передают корреспонденты ТАСС, подобные акции проходили в Нижнем Новгороде, Перми, Казани. На улицы вышли, по подсчетам корреспондентов, до нескольких десятков человек многие просто проходили мимо.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В ДНР переходят на резервные источники водоснабжения и подачу воды по графику
Это связано с выведением из строя насосной станции
Читать полностью