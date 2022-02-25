"Круг добра" договорился о сотрудничестве с органами здравоохранения ДНР и ЛНР

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" и органы здравоохранения ЛНР и ДНР договорились о сотрудничестве и обмене информацией по различным аспектам помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе фонда.

"Фонд "Круг добра" провел совещание по вопросам доступности дорогостоящего лечения для детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями на территории ДНР и ЛНР. В совещании приняли участие представители органов здравоохранения ДНР и ЛНР, Совета по правам человека, некоммерческие организации, оказывающие помощь на территории республик, а также врачи, непосредственно работающие с детьми. По итогам совещания договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене информацией по различным аспектам помощи детям с тяжелыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Как отметили в фонде, подписание данных договоров позволит ускорить работу по повышению доступности медицинской помощи для семей из ДНР и ЛНР.

Фонд "Круг добра" был создан указом президента РФ, подписанным 5 января 2021 года. Среди приоритетных задач фонда реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России. В 2021 году более 2 тыс. детей получили помощь фонда.