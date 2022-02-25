В Коми пройдет военно-историческая реконструкция начала Сталинградской битвы

СЫКТЫВКАР, 25 февраля. /ТАСС/. Школьники из пяти муниципалитетов Республики Коми проведут военно-историческую реконструкцию, посвященную 80-летию начала Сталинградской битвы, одного из генеральных сражений Великой Отечественной войны, которое закончилось победой Красной армии. Реконструкцию организовали руководители и педагоги кадетской школы села Коровий Ручей Усть-Цилемского района, рассказал в пятницу глава Коми Владимир Уйба.

"27 февраля в Усть-Цилемском районе пройдет очередная реконструкция... Это замечательный пример - рассказать в действии, что такое Великая Отечественная война, какие основные сражения проходили. В этом году реконструкция будет посвящена 80-летию начала Сталинградской битвы, великому сражению, в котором была одержана беспрецедентная победа советского народа", - рассказал глава Коми в видеообращении к жителям из Усть-Цильмы, которое размещено на странице региона "ВКонтакте".

По словам главы Коми, подобные примеры патриотического воспитания молодежи не дают прерваться памяти о прошлом, о Великой Отечественной войне.

По информации администрации Усть-Цилемского района, военно-историческая реконструкция пройдет в селе Коровий Ручей 27 февраля. В ней примут участие ученики из Усть-Цилемского и Ижемского районов, Ухты, Сосногорска и Усинска.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) стала переломной в войне, она положила начало разгрому нацистской Германии. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск. В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. В кольцо окружения попали 330 тыс. солдат вермахта и стран - союзниц Германии. Битва завершилась полной победой Красной армии.