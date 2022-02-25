В МЧС отнесли к служебной тайне данные по эвакуации населения и дислокации складов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. МЧС России отнесло к служебной тайне сведения, которые раскрывают планируемые мероприятия по эвакуации населения, данные о расположении складов запасов гражданской обороны, а также состояние защиты людей от современных средств поражения. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень сведений Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий, подлежащих отнесению к служебной тайне", - говорится в документе.

Так, в данный перечень включены сведения, раскрывающие планируемые мероприятия по эвакуации и рассредоточение органов государственной власти регионов России, населения, рабочих и служащих объектов инфраструктуры, а также раскрывающие потребность или наличие средств радиационной, химической и биологической защиты для обеспечения защиты людей. Также к служебной тайне теперь отнесены данные об организации прогнозирования радиационной химической и биологической обстановки в случае применения противником оружия массового поражения.

"Сведения, раскрывающие дислокацию (складов) запасов гражданской обороны, <...> характеризующие состояние защиты населения от современных средств поражения, <...> дислокации, оперативно технической готовности пунктов управления МЧС России, а также мерах по их модернизации и поддержанию в готовности, включены в перечень информации, отнесенный к служебной тайне", - сказано в документе.

Кроме того, служебной тайной стали данные, которые раскрывают количество и дислокацию объектов, критически важных для национальной безопасности страны, а также других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов России, принимаемых Государственной противопожарной службой в военное время для обеспечения пожарной безопасности.