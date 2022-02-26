Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 430 млн

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 430 млн, а количество летальных исходов - 5,92 млн. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:39 мск 25 февраля в ВОЗ поступили сведения о 430 257 564 инфицированных и 5 922 049 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 693 437, летальных исходов - на 10 811.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 78 050 838. Далее следуют Индия (42 894 345), Бразилия (28 484 890), Франция (21 879 794) и Великобритания (18 773 168). Летальных исходов больше всего также в США - 935 093, вторую строчку занимает Бразилия (646 419), третью - Индия (513 226). Далее следуют Россия (349 365) и Мексика (316 941).