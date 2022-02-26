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Военная операция на Украине

Совет Безопасности ООН провел минуту молчания по погибшим на Украине и в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил одновременно почтить память всех, погибших в Донбассе за последние восемь лет

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН провел минуту молчания по погибшим на Украине и в Донбассе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Провести минуту молчания, вопреки регламенту Совбеза, который не предусматривает подобных действий, предложил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, чтобы почтить память погибших в последние дни.

Председатель Совета Безопасности ОО в феврале, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил одновременно почтить память всех, погибших в Донбассе за последние восемь лет.

После этого Совбез ООН провел минуту молчания.

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