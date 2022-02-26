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На Камчатке начался фестиваль зимних видов спорта "Снежный путь"

Гостей мероприятия ждут соревнования по силовому спорту, джип-спринту, вейтпуллингу, гольфу, экстремальному кроссу и другим видам спорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Мероприятия ежегодного фестиваля зимних видов спорта "Снежный путь" стартовали на Камчатке в субботу. Гостей праздника ждут спортивно-развлекательная и культурная программы, рассказали ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Снежный путь" - одно из самых ярких зимних событий на Камчатке, мероприятие проводится уже в седьмой раз. В этом году наших гостей ждут соревнования по силовому спорту, джип-спринту, вейтпуллингу, гольфу, экстремальному кроссу, детским гонкам на собачьих упряжках, масс-старту, сноуборду и другим видам спорта. Также на празднике будут работать площадки "Кинологический фристайл", "Снежный переполох", "Мокрый нос", "Этнодеревня". Весело будет и взрослым, и детям, и, традиционно, четвероногим питомцам", - сказали в оргкомитете мероприятия.

Мэрия Петропавловска-Камчатского организовала для гостей мероприятия бесплатные автобусы, которые доставят их к месту проведения праздника. Закончится фестиваль концертом.

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