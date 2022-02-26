Программа социальной газификации в Якутии в 2023 году охватит свыше 4,8 тыс. домохозяйств

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Программа социальной газификации в Якутии к концу 2023 года охватит свыше 4,8 тыс. домохозяйств. Об этом сообщил в субботу первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков в прямом эфире онлайн-отчета кабмина региона, который транслировал телеканал НВК "Саха".

"Во исполнение поручения президента РФ <...> реализуется программа газификации населения в республике, она стартовала в 2021 году. <…> К концу 2023 года мы газифицируем 4 850 домохозяйств, а к 2030-му цифра будет более 6,5 тыс. Это важнейшая и очень востребованная нашими жителями программа", - сказал Бычков.

Как сообщили в пресс-службе правительства Якутии, догазификация населенных пунктов будет проведена в 12 муниципальных районах и городских округах республики, в том числе Якутске. В республике создан региональный штаб по газификации населенных пунктов под руководством главы Якутии Айсена Николаева.