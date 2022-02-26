Памятную доску установили в Приморье на доме, где жила капитан дальнего плавания Щетинина

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Мемориальную доску в честь первой в мире женщины - капитана дальнего плавания Анны Щетининой в субботу в день ее рождения открыли во Владивостоке на доме, где она жила 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 26 февраля, во Владивостоке на доме по улице Станюковича, 16, открыли мемориальную доску в честь знаменитой женщины - капитана дальнего плавания, почетного гражданина Владивостока Анны Ивановны Щетининой. Здесь она жила с 1981 по 1995 год. Этот день выбран не случайно: 26 февраля - день рождения Анны Щетининой, в этом году - 114-я годовщина", - говорится в сообщении.

Инициаторами проекта стали жители дома, они собрали средства и провели всю необходимую организационную работу. На торжественную церемонию собрались жители дома, курсанты Морского государственного университета (МГУ) им. Г. И. Невельского, общественность. О вехах биографии Щетининой напомнила директор музея МГУ им. Г. И. Невельского Марина Каменева. Жители дома рассказали о своей знаменитой соседке.

"Я была совсем юной, когда мы приехали в этот дом и немного по-соседски общались с Анной Ивановной. Но повзрослев, осознала, с каким великим человеком довелось быть рядом. В нашем городе есть улица Анны Щетининой, там же мемориальная доска, прекрасный сквер на Эгершельде, а на карте - мыс Щетининой. Теперь вот появилась памятная доска и на доме, где она много лет жила", - рассказала руководитель инициативной группы Наталья Митус, которую процитировала пресс-служба.

Анна Щетинина родилась 26 февраля 1908 года на станции Океанская Приморского края. В 24 года она получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной - капитаном дальнего плавания. Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход "Чавыча" из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский. 20 марта 1938 Анна Щетинина была назначена начальником Владивостокского морского рыбного порта.

Щетинина была автором и соавтором учебников по судовождению, председателем Приморского филиала Географического общества СССР, Героем Социалистического труда, почетным гражданином Владивостока, членом Союза писателей России, почетным работником морского флота, почетным членом Дальневосточной ассоциации морских капитанов и Международной федерации ассоциации морских капитанов в Лондоне. Она награждена, в частности, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За трудовую доблесть". В ее честь назван сквер на одной из видовых площадок Владивостока, с которой открывается вид на море, материковую часть города и остров Русский.