В Якутию доставили первую партию пожарной техники

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ключей от пожарной техники и аварийно-спасательных машин состоялась в субботу в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Якутии.

"В Якутию прибыли 20 единиц техники для пожарных и аварийно-спасательных работ: 10 пожарных автоцистерн на базе "Камаза" и 10 аварийно-спасательных машин", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), данная партия является первой в этом году.

"Поставка пожарной техники идет в рамках госпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы". Первая партия включает 10 единиц пожарных автоцистерн на базе "Камаза". Пожарную технику передали подразделениям государственной противопожарной службы Анабарского, Аллаиховского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Янского, Хангаласского районов и городского округа "Город Якутск", - сказал председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. Ключи от 10 аварийно-спасательных машин передали подразделениям службы спасения региона.

По информации первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, технику закупили в прошлом году по поручению главы республики Айсена Николаева. По его словам, в общей сложности приобрели 45 единиц техники на 563 млн рублей. Оставшиеся 25 единиц поставят в Якутию до апреля.