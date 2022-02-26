Более 9 тыс. жителей Донбасса уже получили выплату в 10 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей по состоянию на утро субботы получили уже более 9 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, это 78,9% от числа обратившихся, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Единовременную материальную помощь получили более 9 тыс. беженцев, это 78,9% от числа обратившихся за выплатой. Специалисты минтруда региона продолжают обработку поступивших заявлений", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся 6335 жителей ДНР и ЛНР, более 3,2 тыс. из которых - дети. Граждане в ПВР получают бесплатную юридическую и экстренную психологическую помощь.

"Подразделения департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области и МЧС России по Ростовской области продолжают санитарную обработку общественных пространств и техники, а также внутренних помещений пунктов временного размещения граждан", - добавили в министерстве.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.