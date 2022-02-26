Семь уездов и городов Хайнаня присоединятся к программе развития любительской рыбной ловли

ХАЙНАНЬ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Семь из 19 территориальных единиц южнокитайской провинции Хайнань подключатся к реализации правительственной программы развития профессиональных услуг в области любительской рыбной ловли. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его сведениям, к проекту присоединятся Хайкоу (административный центр региона), курортный город Санья, а также расположенные к востоку и западу от него Линшуй-Лиский и Лэдун-Лиский автономные уезды. Активным развитием такого вида отдыха, который в последние годы становится все более популярным в Китае, займутся власти еще трех городов - Цюнхая и Ваньнина (восток), имеющих удобные и хорошо защищенные от непогоды бухты, а также Вэньчана (северо-восток острова), известного своим космодромом и прекрасными видами на море.

Как уточнил департамент по делам сельского хозяйства и деревни Хайнаня, правительство планирует создать на побережье для рыбаков-любителей специальные туристические объекты, которые на первом этапе будут функционировать в экспериментальном режиме. С этой целью финансовое ведомство провинции в ближайшее время выделит из бюджета 50 млн юаней (порядка $7,9 млн по текущему курсу). Кроме того, власти будут активно привлекать к данной программе государственных и частных инвесторов, а также рыболовецкие кооперативы.

По словам китайских специалистов, на острове имеются лучшие в КНР места для любительской рыбной ловли на море. Они считают, что меры, предпринимаемые администрацией провинции для развития порта свободной торговли, способствуют улучшению условий для успешного ведения бизнеса в указанной сфере. "Хайнань оказался в центре внимания страстных поклонников морской рыбалки", - подчеркнул эксперт в этой области Юй Сюэвэй.

Он уточнил, что по периметру острова насчитывается примерно 130 локаций и более тысячи площадок, которые идеально подходят для любительской рыбалки. "Некоторым из них - архипелагу Цичжоу (территориально относится к Вэньчану) и острову Дачжоудао (у побережья Ваньнина) - Международная ассоциация рыбной ловли отвела третью строчку в мировом рейтинге лучших мест для морской рыбалки", - отметил эксперт.

Согласно официальной статистике, в 2021 году валовый продукт отрасли любительской рыбной ловли Хайнаня составил 1,36 млрд юаней (более 215 млн долларов). Услугами этого сектора за 12 месяцев воспользовались свыше 5 млн туристов.