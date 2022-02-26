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Источник: число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло почти до 118 тыс.

Жителей ДНР и ЛНР принимают 19 регионов

ТАСС, 26 февраля. Количество жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло почти до 118 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"По данным на утро субботы, границу России пересекли более 117,8 тыс. человек, свыше 74 тыс. из которых имеют украинское гражданство, более 43 тыс. - российское", - сказал собеседник агентства.
По его словам, большинство из них находятся у родственников и знакомых. Для остальных созданы пункты временного размещения.

Число регионов, принявших эвакуированных жителей Донбасса, выросло до 19. "На данный момент жителей ДНР и ЛНР уже принимают 19 регионов, где в 252 пунктах временного размещения находятся свыше 18,3 тыс. человек, в основном это женщины и дети", - сказал собеседник агентства. Из Ростовской области жителей ДНР и ЛНР в другие области доставляют специально сформированными железнодорожными составами.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

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