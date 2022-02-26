РЖД запустили дополнительные поезда между Астраханью, Волгоградом и Москвой

ВОЛГОГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Дополнительные пассажирские поезда, которые будут курсировать между Астраханью, Волгоградом и Москвой, назначены РЖД из-за высокого спроса на перевозки. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

"В связи с высоким спросом на пассажирские перевозки холдингом "РЖД" назначены дополнительные поезда, курсирующие между Астраханью, Волгоградом и Москвой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительные поезда отправятся 26, 27 и 28 февраля, цены на билеты зафиксированы, спрос не скажется на стоимости проезда.

Накануне авиакомпании отменили 14 рейсов в Волгоград. Росавиация в четверг сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена. В агентстве попросили пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.