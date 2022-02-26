Жители Москвы передали более 67 тыс. товаров эвакуированным из Донецка и Луганска

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы собрали около 7 тонн продуктов и 67 тыс. различных товаров для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В "Мосволонтере" и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций продолжают работу центры гуманитарной помощи для беженцев. На сегодняшний день москвичи принесли более 67 тыс. разнообразных товаров, около 7 тонн продуктов и свыше 1 730 л воды", - говорится в сообщении.

К сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик также присоединились представители бизнес-сообщества. Торговые сети доставили в центр сбора гуманитарной помощи продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, товары для детей.

Присоединиться к акции #Москвапомогает могут все желающие. Гуманитарная помощь принимается ежедневно с 10:00 до 19:00 в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Также центры сбора работают в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Их адреса и время работы можно посмотреть на сайте. По всем вопросам также можно обратиться в кол-центр акции #Москвапомогает: +7 499 170-02-25.