В Петербурге "Единая Россия" начинает формировать отряд медиков для жителей Донбасса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Волонтерский центр "Единой России" в Петербурге начал формирование отряда медиков-добровольцев для оказания помощи жителям на территории Донецкой и Луганской народных республик. Объявлено о централизованном сборе средств. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе "Единой России" в Петербурге.

"Мы начали уже разговаривать с медиками, и возможно, что первая группа волонтеров поедет уже в ближайшее время для оказания первой необходимой медицинской помощи, в том числе психологической. Очень много людей находятся в состоянии шока из-за потери жилья. Поэтому нужно помогать, разговаривать с людьми. И я надеюсь, что в Петербурге у нас немало найдется таких добровольцев", - процитировали в пресс-службе руководителя фракции "Единая Россия" в городском Законодательном Собрании Павла Крупника.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас остро стоит вопрос о волонтерах-медиках для оказания плановой медпомощи на Донбассе - это врачи первого звена, педиатры, детские врачи. В первую очередь привлекаться к работе будут депутаты всех уровней, которые имеют профильное образование и готовы выехать в ДНР и ЛНР. Также партия открыла централизованный сбор денежных средств в Петербурге.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак объявил, что "Единая Россия" организует новые направления волонтерской помощи не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик.