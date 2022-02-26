Тюменская область готова принять 1,6 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Тюменские власти заявили о готовности принять на территории региона 1,6 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Формируется перечень пунктов временного размещения. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале правительства региона.

"Тюменская область готова принять 1,6 тыс. эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в межведомственной рабочей группе, созданной по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Все прибывающие, а это в основном дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью", - говорится в сообщении. Дата приезда жителей ДНР и ЛНР пока неизвестна.

В региональном центре "Семья" открыт благотворительный расчетный счет для сбора финансовой помощи эвакуированным.

"Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех городах и районах области. По данным на 26 февраля, в Ростовскую область из нашего региона направлены две партии гуманитарного груза общим весом 27 тонн", - добавили в правительстве.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.