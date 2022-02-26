В Белоруссию с Украины за последние сутки въехало более 140 человек

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 140 человек въехали за последние сутки в Белоруссию с территории Украины, из которых 111 белорусских граждан. Об этом сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

"С 6:00 25 февраля по 6:00 (совпадает с мск) 26 февраля в нашу страну с украинской территории въехало 111 граждан Беларуси, 12 - Украины и 22 - иных государств", - отмечается в сообщении.

В белорусском погранкомитете уточнили, что "пункты пропуска Республики Беларусь (на границе с Белоруссией - прим. ТАСС) работают в штатном режиме".