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В Белоруссию с Украины за последние сутки въехало более 140 человек

Пункты пропуска работают в штатном режиме

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 140 человек въехали за последние сутки в Белоруссию с территории Украины, из которых 111 белорусских граждан. Об этом сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

"С 6:00 25 февраля по 6:00 (совпадает с мск) 26 февраля в нашу страну с украинской территории въехало 111 граждан Беларуси, 12 - Украины и 22 - иных государств", - отмечается в сообщении.

В белорусском погранкомитете уточнили, что "пункты пропуска Республики Беларусь (на границе с Белоруссией - прим. ТАСС) работают в штатном режиме".

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