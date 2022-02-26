Свердловские власти временно запретили проведение публичных мероприятий из-за ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Свердловские власти запретили проведение публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в субботу в департаменте информационной политики области.

"Внесены изменения в указ №100, устанавливающий в Свердловской области особый режим в связи с пандемией COVID-19. Новая редакция документа устанавливает запрет на проведение в Свердловской области публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта. Изменения вызваны ростом выявляемых случаев заболевания и неблагоприятным прогнозом специалистов", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба Павел Креков отметил, что за последнюю неделю в области фиксируется прирост числа заболевших. "Если 20 февраля мы выходили на показатель в чуть более 3,1 тыс. больных в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 тыс., а вчера и сегодня - свыше 4,5 тыс. По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий - чтобы, тем самым, снизить социальные контакты", - сказал он.

Отмечается, что медики фиксируют рост тяжести перенесения заболевания. "Изменилась ситуация в реанимации: мы в постоянном режиме отслеживаем все параметры, и на протяжении последних 10 дней отмечаем тенденцию утяжеления течения болезни. При том, что в целом у нас сохраняется в необходимом объеме резерв реанимационных коек, количество тяжелых пациентов подросло, в том числе тех, что находятся на инвазивной вентиляции легких. Это может объясняться тем, что омикрон, который вел к росту больных на амбулаторном звене, полностью не вытеснил дельту", - сказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

По данным департамента, в отдельных случаях достаточно тяжело ковид в настоящее время переносят и дети.