Демонстранты повредили машину российского дипломата в Ирландии

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Протестующие у посольства России в Ирландии против спецоперации на Украине повредили машину одного из дипломатов, однако не срывали герб с ворот диппредставительства. Такую уточненную информацию предоставил корреспонденту ТАСС в субботу представитель посольства.

"Третий день подряд идут демонстрации. Во время вчерашней акции протеста демонстранты атаковали машину советника-посланника, несмотря на присутствие полиции", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что дипломат не пострадал, автомобилю нанесен небольшой ущерб.

Дипломат пояснил, что ранее предоставленная информация о том, что демонстранты сорвали герб, оказалась некорректной. "Учитывая то, что герб уже обливали краской 22 февраля, было принято решение снять его во избежание новых актов вандализма, его не срывали", - сказал представитель посольства. "По предварительным подсчетам, сегодня на митинге присутствует около 200 человек, в основном агрессивно настроенные представители украинской диаспоры", - добавил он.

24 февраля во время акции протеста манифестанты уже заливали краской герб посольства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В новость была внесена правка (19:12 мск) - передается в новой редакции в связи с уточненной информацией от посольства.