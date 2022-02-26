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Военная операция на Украине
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В результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР погиб мирный житель

Как сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун, осколочные ранения получил мужчина на территории Саханской сельской администрации на юге ДНР
© Сергей Бобылев/ТАСС

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчина погиб в населенном пункте Старомарьевка в ДНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"По оперативной информации, в результате обстрелов со стороны ВСУ есть пострадавшие среди гражданского населения. Населенный пункт Старомарьевка - мужчина,1979 года рождения - скончался от травм, не совместимых с жизнью. Населенный пункт Иловайск - мужчина, 1967 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, контузия головного мозга, легкий левосторонний", - говорится в сообщении.

Также, как сообщил в субботу глава Новоазовского района Олег Моргун, осколочные ранения получил мужчина на территории Саханской сельской администрации на юге ДНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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