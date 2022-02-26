В Литве два поставщика телевизионных услуг отказались от ретрансляции российских каналов

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. В Литве два поставщика телевизионных услуг Go3 и Home3 отказались от ретрансляции российских каналов в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила в субботу компания TV3 grupe, в управлении которой они находятся.

"С учетом драматических событий на Украине Go3 и Home3 приостанавливают ретрансляцию российских программ", - говорится в сообщении.

Клиенты этих поставщиков телевизионных услуг лишаются возможности смотреть каналы TVCI, "НТВ-мир", "ПБК" (Первый балтийский канал), "Рен ТВ", RTVi, CTC, "Охота и рыбалка", "Мир ТВ".

В пятницу шесть российских и белорусских телеканалов лишились эфира в Литве по решению подведомственной парламенту Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей. Ссылаясь на якобы постоянно устанавливаемые факты распространения дезинформации, угрожающей национальной безопасности Литвы, на факты разжигания национальной розни и пропаганды войны, регулятор на разные сроки подверг санкциям: "РТР Планета", "Россия-24", "Беларусь-24", "НТВ Мир" - на пять лет, РБК и TVCI - на три года.

В Литве идет тотальная кампания запрета всего российского. Фракция Партии свободы Литвы в Сейме (парламенте) страны в четверг обратилась к комиссии с призывом отключить от национального эфира все российские и белорусские телеканалы.

Крупный оператор кабельного телевидения Telia заявил, что не намерен продлевать контракт на трансляцию целого ряда российских каналов, ссылаясь на сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ. С 30 апреля клиенты Telia лишатся возможности смотреть 25 российских каналов. Почта Литвы в пятницу заявила о прекращении подписки на российские и белорусские издания и их доставку в республику.