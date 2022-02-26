Эвакуировавшиеся жители Донбасса самостоятельно прибывают в Астраханскую область

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик приезжают в Астраханскую область самостоятельно, в основном к родственникам, централизованного прибытия эвакуированного населения пока не ожидается. Об этом в своем Telegram-канале в субботу сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

"Меня спрашивают, когда в Астраханскую область прибудут граждане с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Поясню, централизованного прибытия по линии МЧС пока нет, о таких планах на ближайший период нам неизвестно. Однако мы отмечаем, что наши соотечественники прибывают в Астрахань самостоятельно, в основном к родственникам", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что каждый житель Донбасса, пересекший границу Российской Федерации после 18 февраля 2022 года и самостоятельно прибывший в Астраханскую область, независимо от наличия у него российского или украинского гражданства, может однократно оформить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, обратившись в центр социальной поддержки населения по месту пребывания. Для получения необходимой справочной информации для граждан ЛНР и ДНР в регионе работает многоканальный единый телефон горячей линии 8 (8512) 44-22-32, уточнил губернатор.

В Астраханской области подготовили четыре пункта временного размещения для жителей Донбасса. В области работают 20 пунктов сбора гуманитарной помощи, куда можно принести продукты длительного хранения, детское питание и вещи, а также средства гигиены.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.