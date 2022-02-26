MIT прекратил сотрудничество со Сколтехом

ТАСС, 26 февраля. Руководство Массачусетского технологического института (MIT) приняло решение прекратить партнерские отношения с российским Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) из-за событий на Украине. Об этом в субботу сообщил официальный портал MIT.

"В пятницу, 25 февраля, руководство MIT официально уведомило своих партнеров в Сколтехе о том, что американский вуз прекращает партнерские отношения в рамках программы MIT Skoltech. Мы пошли на этот шаг с большим сожалением, что отражает наше уважение к российскому народу и ко вкладу российских коллег в наши совместные исследования", - говорится в сообщении.

Сколтех представляет собой российское негосударственное научно-образовательное учреждение, которое было создано в 2011 году при участии Массачусетского технологического института. При создании Сколтеха российский и американский вузы подписали соглашение о сотрудничестве MIT Skoltech, в рамках которого стороны согласились проводить совместные исследовательские проекты, научные конференции, а также регулярно проводить обмен кадрами, студентами и аспирантами. Два года назад соглашение о сотрудничестве было продлено еще на пять лет.

"Это решение напрямую затронет работу руководителей исследовательских проектов, которые сейчас проводятся совместно со Сколтехом, а также на обучение и жизнь их студентов. MIT поддерживает постоянную связь с этими научными сотрудниками и студентами и прикладывает все усилия для того, чтобы их исследования и обучение продолжились", - отметили в MIT.