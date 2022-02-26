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"Уральские авиалинии" планируют осуществить 27 февраля вывозной рейс из Будапешта в Москву

Полет в Будапешт отменили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" отменили рейс Жуковский (Москва) - Будапешт, который должен был состояться 27 февраля, но вывозной рейс из Будапешта в Москву будет выполнен. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе авиакомпании.

"На завтра из Жуковского будет выполнен рейс на вывоз, односторонний, то есть туда полетит пустой перегон из Жуковского, а из Будапешта будут пассажиры", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину.

Согласно расписанию, рейс Жуковский - Будапешт должен был вылететь 27 февраля в 10:45 мск.

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