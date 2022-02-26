Более 20 человек из приграничного российского села разместили в Белгороде после инцидента

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Из расположенного недалеко от российско-украинской границы села Журавлевка, где ранее произошел инцидент, в Белгород перевезли 22 человека. Об этом сообщил в субботу на своей странице во "Вконтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее власти Белгородской области после инцидента в селе Журавлевка предложили жителям населенного пункта уехать. Как отметил Гладков, в результате произошедшего разрушений или пострадавших в селе нет, ситуация на территории села находится под контролем.

"Сегодня с утра 22 человека из Журавлевки перевезли в Белгород. Расселили в гостинице. Это те люди, которые после опроса главой поселения изъявили желание временно покинуть свои жилища. Только что встретился с некоторыми из них, чувствуют себя хорошо, кормят их хорошо и надеются на быстрое возвращение домой", - написал он, подчеркнув, что планируется оказывать оперативную помощь всем, кто в ней нуждается.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Власти Белгородской области, которая граничит с Украиной, усилили контроль доступа на всех социальных объектах жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, в детсадах и школах отменили занятия. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.

24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области были ранены три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.