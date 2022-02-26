Для пересечения границы РФ и Украины в Белгородской области заработали три пункта пропуска

ТАСС, 26 февраля. Три пункта пропуска для пересечения российско-украинской границы пешком или на автомобиле заработали в районах Белгородской области, сообщил в субботу на своей странице в "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"О том, как помочь родственникам из Украины попасть в Россию. Этот вопрос очень часто слышу от вас. В трех районах - Белгородском, Шебекинском, Грайворонском - заработали пункты пропуска. Поэтому, пожалуйста, в пешем порядке, на автомобиле - такая возможность прохода через границу есть", - написал Гладков.

Утром 26 февраля Гладков отмечал, что число приходящих со стороны Украины людей в Белгородской области увеличивается - за ночь на территорию Белгородского района пришли более 10 человек. За двое суток на территорию региона пришли 55 человек, в основном родственники и знакомые жителей Белгородской области. "Также поступают вопросы, как оказать гуманитарную помощь беженцам или какую-то помощь военнослужащим. Пожалуйста, через глав поселений, глав районов и городов вы можете оказать такую помощь. Они быстро и оперативно ее передадут", - добавил Гладков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Власти Белгородской области, которая граничит с Украиной, усилили контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, в детсадах и школах отменены занятия. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.

24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области были ранены три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".