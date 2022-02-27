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Белгородские власти возобновляют работу школ в девяти районах, граничащих с Украиной

В целях безопасности 10 школ в Шебекинском и Валуйском городских округах, Красноюржском и Белгородском районах продолжат вести учебный процесс дистанционно

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области с понедельника возобновляют работу детских садов и школ в девяти районах, расположенных на границе с Украиной, которая была приостановлена 24 февраля. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По работе школ и детских садов в приграничных территориях. <…> В большинстве школ и детских садов в девяти районах, где работа была приостановлена на прошлой неделе, мы возобновим работу", - сказал Гладков.

В целях безопасности несколько учебных заведений в Шебекинском и Валуйском городских округах, Красноюржском и Белгородском районах продолжат работать на удаленке.

Губернатор отметил, что в целом минувшая ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно. "Никаких происшествий мы не зарегистрировали", - сказал он.

Ранее на территории Белгородской области было зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за снарядов. В связи с чем власти региона усилили контроль на всех социальных объектах и объектах инфраструктуры.

Теги
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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