В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 148 тыс.

ТАСС, 27 февраля. Число заболевших ковидом в Удмуртии за последние сутки составило 1 452, что примерно на 10% меньше, чем было выявлено накануне. Каждый шестой заразившийся - ребенок до 14 лет, следует из данных, предоставленных в субботу региональным оперативным штабом.

"Всего на 27 февраля в Удмуртии зарегистрировано 148 354 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки проведено 6 534 теста на коронавирус, выявлено 1 452 новых случая. В числе заболевших 274 ребенка до 14 лет, 372 гражданина старше 65 лет", - сказали в оперштабе. Днем ранее сообщало о 1 571 случае заражения.

За все время пандемии в регионе выздоровели 114,1 тыс. человек, из них 3 121 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 24,9 тыс. пациентов, что примерно на 30% меньше, чем сообщалось в начале недели. Еще1,1 тыс. человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 277 - в тяжелом. За сутки зарегистрированы 12 летальных случаев, всего от ковида в республике умерли 3,7 тыс. жителей.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 691,6 тыс. человек, двумя - 544,6 тыс. Еще 118,5 тыс. человек прошли иммунизацию однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Ревакцинировались 119,9 тыс. человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 60%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за снижения числа госпитализаций, а также легкого протекания болезни у большинства заразившихся, глава региона Александр Бречалов анонсировал постепенную отмену QR-кодов при посещении общественных пространств и мероприятий.