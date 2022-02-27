Facebook наложила ограничения на страницу РБК

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook, принадлежащая американской компании Meta, наложила ограничения на страницу РБК из-за публикаций о военной операции России на Украине. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице РБК в воскресенье.

"На вашу страницу наложены ограничения как минимум на 90 дней, так как от ее имени неоднократно публиковалась ложная информация", - цитирует РБК уведомление, полученное от соцсети. "Публикации страницы будут показываться ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей. Также страница не сможет размещать рекламу и зарабатывать на Facebook, а также не сможет зарегистрироваться как новостная страница", - уточняется в уведомлении.

РБК пояснили, что с момента начала военной операции РФ на Украине ряд публикаций издания на основе заявлений официальных лиц РФ, ЛНР и ДНР были помечены экспертами по проверке фактов как "содержащие ложную информацию".

Глава объединенной редакции РБК Петр Канаев считает решение соцсети безосновательным. "Достоверность информации не определяется гражданством тех, кто выступает источником новостей, я считаю решение администрации социальной сети лишенным оснований", - сказал он.

Ранее сервис видеохостинга YouTube ограничил показ контента канала РБК на своей платформе на территории Украины.