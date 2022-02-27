В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 86 человек

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Количество умерших в этом году в Нигерии от лихорадки Ласса увеличилось до 86. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Нигерийского центра по контролю за болезнями (НЦКБ).

По словам специалистов центра, с 14 по 21 февраля в стране от этого опасного заболевания умер 21 пациент, выявлен 91 новый инфицированный. Ранее НЦКБ сообщил о 59 умерших с 1 января 2022 года. Уровень летальности среди заболевших в рамках нынешней вспышки, которая продолжается уже больше года, составляет 19%.

В Нигерии за 2021 год было зафиксировано более 80 смертей от лихорадки Ласса. Предыдущая серьезная вспышка данного заболевания наблюдалась в стране в 2017-2018 годах.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тыс. человек, для около 5 тыс. из них это заболевание заканчивается летальным исходом.

Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Первоначальное заражение человека происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными крысами. Попав в организм человека, вирусы лихорадки Ласса могут передаваться от заболевшего другим людям. Пик заболевания в Западной Африке приходится на сухой сезон (декабрь - апрель), который совпадает с завершением цикла размножения крыс.

Вакцины от лихорадки Ласса нет, поэтому основные усилия властей в противодействии распространению этого заболевания направлены на обеспечение соблюдения норм гигиены местными жителями.