Суточный прирост заболеваемости в Крыму снизился до 893

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 893. При этом в медучреждения доставили 128 человек, следует из опубликованных в воскресенье данных регионального Минздрава.

На прошлых выходных два дня подряд в Крыму выявляли максимальное с начала пандемии количество случаев заражения: в субботу - 1 263 заразившихся, в воскресенье - 1 362. В течение рабочей недели показатели заболеваемости снижались, что позволило смягчить действующие на полуострове ограничения.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 26 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 893 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 160 271 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 128 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 55 638 человек", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 1 242, до 146 892.

После снижения заболеваемости власти Крыма с понедельника, 28 февраля, отменят систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых. Также с 11 марта возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров. По-прежнему будет действовать требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, при заселении в отели и санатории либо посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты, продолжается обязательная вакцинация работников ряда сфер.